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«ВкусВилл» запустил в Петербурге ночные магазины без продавцов

Сеть супермаркетов «ВкусВилл» запустила круглосуточные магазины в Санкт-Петербурге, доступ осуществляется по QR-коду. В этих точках нет продавцов, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Прежде они появились в Москве и Московской области. Торговая сеть вдохновилась опытом Кореи, где уже активно развивается такой подход. «ВкусВилл» посчитал эксперимент удачным и решил расширить сеть ночных магазинов.

В Петербурге пока три таких точки — на Пленарной улице, 95, на проспекте Маршала Блюхера, 6 и на Орлово-Денисовском проспекте, 15. Посетителю необходимо отсканировать QR-код на планшете, далее он выбирает товары и оплачивает покупки на КСО. При этом продукцию, содержащую алкоголь, закрыли с помощью магнитного замка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор закрыл в Петербурге три магазина сети «Светофор».

Татьяна Титаева

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