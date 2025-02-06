Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скончался глава ТИК № 51 Невского района Павел Окунев

Глава ТИК № 51 Невского района Петербурга Павел Окунев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила Санкт-Петербургская избирательная комиссия 6 января. Ему было 69 лет.

Фото покойного Павла Окунева, возглавлявшего ТИК № 51 Невского района Санкт-Петербурга

Фото покойного Павла Окунева, возглавлявшего ТИК № 51 Невского района Санкт-Петербурга

Фото: Территориальная избирательная комиссия № 51 Невского района Петербурга

Фото покойного Павла Окунева, возглавлявшего ТИК № 51 Невского района Санкт-Петербурга

Фото: Территориальная избирательная комиссия № 51 Невского района Петербурга

«Павел Павлович навсегда останется для нас добрым и отзывчивым человеком, мудрым и ответственным коллегой, безгранично преданным своей профессии»,— говорится в сообщении.

Коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким покойного. О дате и месте похорон пока ничего не сообщается.

Господин Окунев с 1987 года занимал различные должности по организации избирательного процесса в Ленинграде, а затем Петербурге. ТИК № 51 Невского района города он возглавлял с 2020 по 2024 год.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 1 февраля на 82-м году жизни скончался артист Александринского театра Виктор Семеновский. По предварительным данным, у актера остановилось сердце.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...