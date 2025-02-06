Скончался глава ТИК № 51 Невского района Павел Окунев

Глава ТИК № 51 Невского района Петербурга Павел Окунев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила Санкт-Петербургская избирательная комиссия 6 января. Ему было 69 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото покойного Павла Окунева, возглавлявшего ТИК № 51 Невского района Санкт-Петербурга

Фото: Территориальная избирательная комиссия № 51 Невского района Петербурга Фото покойного Павла Окунева, возглавлявшего ТИК № 51 Невского района Санкт-Петербурга

Фото: Территориальная избирательная комиссия № 51 Невского района Петербурга

«Павел Павлович навсегда останется для нас добрым и отзывчивым человеком, мудрым и ответственным коллегой, безгранично преданным своей профессии»,— говорится в сообщении.

Коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким покойного. О дате и месте похорон пока ничего не сообщается.

Господин Окунев с 1987 года занимал различные должности по организации избирательного процесса в Ленинграде, а затем Петербурге. ТИК № 51 Невского района города он возглавлял с 2020 по 2024 год.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 1 февраля на 82-м году жизни скончался артист Александринского театра Виктор Семеновский. По предварительным данным, у актера остановилось сердце.

Андрей Маркелов