Датская Carlsberg отразила в отчетности цену «Балтики»

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg отразила в финансовом отчете за 2024 год продажу российского бизнеса — петербургской компании «Балтика», сообщает «Интерфакс». Сумма составила 2,3 млрд датских крон или около 310 млн евро.

Впервые официально обнародовали имена покупателей — это Егор Гусельников и Александр Толмачев, ранее занимавшие управленческие позиции в российской пивоваренной компании.

Carlsberg также удалось сохранить активы в Азербайджане и Казахстане, урегулировать с отечественной стороной все юридические споры, в том числе по интеллектуальной собственности.

Отметим, что корпорация получила за «Балтику» менее трети рыночной цены. Активы компании в России оценивались в 1,06 млрд долларов. Тем не менее, в Копенгагене считают сделку наилучшим достижимом результатом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Балтика» входила в состав Carlsberg с 2008 года. В марте 2022 года корпорация объявила о продаже бизнеса в РФ. В июле 2023 года президент Владимир Путин передал активы Carlsberg Group в управление Росимущества.

Андрей Маркелов