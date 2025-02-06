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Два рейса между Петербургом и Стамбулом отменили из-за непогоды в Турции

Рейс №397 авиакомпании Pegasus, который должен был вылететь из Петербурга в Стамбул, отменили из-за непогоды в крупнейшем городе Турции, сообщает пресс-служба Пулково.

Согласно прогнозу синоптиков, в Стамбуле сильный ветер, снегопад и заморозки. В связи с этой причиной отменили и рейс №396, который должен был отправиться в обратном направлении.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 14 марта турецкая авиакомпания AJet впервые начнет выполнять рейсы из Петербурга в Стамбул. Перелеты между городами будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Андрей Маркелов

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