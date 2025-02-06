Главные новости за 6 февраля. Белгород, Воронеж, Курск

Три человека погибли при ударе БПЛА в закрытом белгородском селе.

ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении двух сел Суджанского района Курской области.

Задержан бывший замминистра туризма Воронежской области.

Хинштейн попросил Путина о содействии в реставрации памятников в центре Курска.

Carlsberg Group получила $320 млн за продажу «Балтики» с заводом в Воронеже.

Белгородская ГК «Эфко» запустила производство полезных конфет за 1,3 млрд руб.

В центре Воронежа хотят построить 17-этажку за 682 млн руб.

Курский облсуд не отменил арест бизнесмена за организацию публичной акции.

«РВК-Воронеж» может построить новую насосную станцию и коллектор за 3,3 млрд руб.