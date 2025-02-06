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«РВК-Воронеж» хочет построить новую насосную станцию и коллектор за 3,3 млрд

ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал») вложит 2 млрд руб. в строительство главной канализационной насосной станции (ГКНС) и 1,3 млрд руб. в прокладку коллектора в облцентре. Реализовать проект планируется за три года — в 2025–2027 годах. Об этом сообщили в компании.

Среднесуточная производительность ГКНС, согласно проекту, может достигать 115 тыс. кубометров в сутки. Для перекачки этих стоков нужно будет проложить новый трубопровод от новой станции до Левобережных очистных сооружений. Его диаметр может составить 1,2 тыс. мм, а длина — почти 6 км.

В пресс-службе «РВК-Воронеж» пояснили, что дублирование сетей и объектов канализации необходимо из-за высокой нагрузки. Проект станции также учитывает объемы стоков от будущей застройки Левобережного района. После ввода объекта в эксплуатацию старую ГКНС будут использовать как резервную.

Осенью 2023 года сообщалось, что «РВК-Воронеж» вложит в реализацию всех инвестпрограмм в регионе 31,7 млрд руб. Инвестпрограмма до 2028 года также включала расходы на строительство ГКНС.

Анастасия Колпачева

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