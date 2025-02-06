ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении двух курских сел

Сегодня утром ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок Суджанского района Курской области. Как рассказали в Минобороны, атаки украинских формирований отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск.

Российская группировка войск «Север» при поддержке авиации наносит штурмовым группам огневое поражение. По последним данным, потери ВСУ составили 14 боевых бронированных машин, шесть танков, три машины разграждения и три боевые машины пехоты.

Всего за сутки Украина лишилась до 205 военнослужащих, 17 автомобилей, 15 боевых бронированных машин, трех танков и бронетранспортера.

В общий состав потерь ВСУ вошли более 57 860 военнослужащих, 1 844 автомобиля, 1 759 боевых бронированных машин, 409 артиллерийских орудий, 337 танков, 244 боевые машины пехоты, 194 бронетранспортера, 106 станций РЭБ, 45 пусковых установок РСЗО, 33 единицы инженерной и другой техники, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восемь транспортно-заряжающих машин, пять РЛС противовоздушной обороны, командно-штабная машина.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в 14:09 сообщил об обстреле, в результате которого был поврежден газопровод высокого давления в Рыльском районе. Произошел пожар, который уже потушили. Приостановлена подача газа в два населенных пункта. Также пострадал электропровод высокого напряжения, из-за этого временно нет света в одном из поселков. На местах работают аварийные бригады, которые обещают устранить все повреждения в течение дня. Раненых нет.

Накануне президент Владимир Путин согласился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в том, что разовая выплата за утраченное в результате боевых действий имущество в 150 тыс. руб. является «недостаточной». Президент заявил, что поручит кабмину проработать вопрос увеличения поддержки.

Алина Морозова