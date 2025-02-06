Три человека погибли при атаке БПЛА в закрытом белгородском селе

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в районе села Логачевка Валуйского округа Белгородской области. В результате погибли находившиеся в машине мужчина и две девушки в возрасте 14-ти и 18-ти лет. Все они скончались на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что с 27 октября 2022 года в селе Логачевка действует режим ЧС. Въезд в населенный пункт закрыт решением оперштаба региона.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 22 боеприпасов и 23 БПЛА. Пострадал один человек, разрушения получили два частных дома и два автомобиля.

Алина Морозова