Белгородская ГК «Эфко» запустила производство полезных конфет за 1,3 млрд рублей

Крупнейший отечественный производитель продуктов питания ГК «Эфко» приступила к производству конфет со сладким белком браззеином (пищевой элемент, сертифицированный на территории ЕАЭС летом 2024 года, производится с помощью ферментации, имеет сладкий вкус и используется как альтернатива сахару). Как сообщили в группе, в разработку технологии сладкого белка вложили 1,3 млрд руб., в том числе в оборудование кондитерской — около 8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полезные конфеты пока изготавливают на базе мини-кондитерской «Эфко-Арт» в Алексеевке Белгородской области, «со временем» производство организуют на строящемся заводе компании в Тульской области.

В ГК рассказали, что на сегодня ассортимент конфет со сладким белком представлен в нескольких вкусах, готовится к выпуску линейка шоколада. Полезные сладости пока доставляют в Москву, Воронеж, Белгород и по Алексеевке, географию поставок планируют расширить. На масштабирование проекта суммарно планируется направить 10 мрлд руб.

В компании пояснили, что браззеин слаще сахара в тысячу раз: на одну плитку шоколада его нужно всего лишь 0,05 г. Отличительная особенность сладкого белка — содержание высокого коэффициента сладости, отсутствие влияния на уровень глюкозы в крови, экологичность производства и безопасность, подтвержденная клиническими исследованиями.

Подробнее о новом проекте «Эфко» — в публикации «Ъ».