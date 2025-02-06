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Коммерсантъ FM
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Пол паре не помеха

Фигуристки Мэдисон Хаббелл и Габриэла Пападакис образовали первый женский дуэт

В фигурном катании появится первая однополая пара. Правда, две закончившие карьеру знаменитые фигуристки — американка Мэдисон Хаббелл и француженка Габриэла Пападакис — пока попробуют себя лишь в показательных выступлениях.

Габриэла Пападакис (слева) и Мэдисон Хаббелл на показательных выступлениях в рамках программы Art on Ice Gala в Цюрихе

Габриэла Пападакис (слева) и Мэдисон Хаббелл на показательных выступлениях в рамках программы Art on Ice Gala в Цюрихе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Габриэла Пападакис (слева) и Мэдисон Хаббелл на показательных выступлениях в рамках программы Art on Ice Gala в Цюрихе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Американская и французская фигуристки Мэдисон Хаббелл и Габриэла Пападакис объявили о том, что будут кататься в дуэте. Таким образом, в фигурном катании появится первая однополая пара. Пока спортсменки намерены выступать лишь в шоу — в рамках программы Art on Ice Gala в нескольких городах Швейцарии.

В будущем спортсменки не исключают и участие в официальных соревнованиях.

Мэдисон Хаббелл и Габриэла Пападакис — две очень яркие звезды танцев на льду. Француженка в паре с Гийомом Сизероном вообще собрала гигантскую коллекцию наград. В ней есть пять золотых медалей чемпионатов мира и золото Олимпиады 2022 года в Пекине. Хаббелл (она каталась с Закари Донохью) также формально является ее чемпионкой — в командном турнире. Но этого статуса она удостоилась после прошлогодней дисквалификации из-за допингового нарушения Камилы Валиевой, вылившееся в лишние победы сборной России.

Обе спортсменки, являющиеся давними подругами и тренирующиеся в Монреале, после пекинской Олимпиады завершили карьеру, но решили провести эксперимент с образованием пары. Желание устроить его Мэдисон Хаббелл объяснила в том числе дефицитом «мальчиков и молодых мужчин», желающих заниматься танцами на льду. Он приводит к трудностям в поисках партнера для фигуристок.

Мэдисон Хаббелл дала понять, что своими выступлениями с француженкой хочет показать, что существует и иной способ пробиться в большой спорт для «смелых людей».

Пападакис же отметила, что намерена подчеркнуть происходящие в спорте изменения. Однополые пары еще недавно были повсеместно запрещены. Однако в 2022 году Федерация фигурного катания Канады стала первой в виде крупной структурой, запрет отменившей. С тех пор ее примеру последовали еще несколько организаций.

Алексей Доспехов

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