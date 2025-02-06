Посла РФ в Лондоне вызвали в МИД Британии для отзыва аккредитации дипломата РФ
Посла РФ в Лондоне вызвали в МИД Британии, чтобы сообщить о лишении аккредитации российского дипломата. Об этом сегодня, 6 февраля, заявили в МИД Великобритании.
Посол России в Великобритании Андрей Келин
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
«Мы вызвали посла России для встречи с высокопоставленным британским чиновником, чтобы отозвать аккредитацию российского дипломата»,— говорится в заявлении на сайте ведомства.
Как уточнили в министерстве, решение было принято «в ответ на неспровоцированное и безосновательное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре». «Великобритания не потерпит подобного запугивания наших сотрудников, и поэтому мы принимаем ответные меры»,— заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Британии также подчеркнули, что «любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация и на них будет дан соответствующий ответ».
В ноябре российский МИД лишил аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ обвинила его в «разведывательно-подрывной работе, угрожающей безопасности России». По данным спецслужбы, при получении разрешения на въезд в страну дипломат намеренно указал ложные данные. МИД предписал ему покинуть Россию в течение двух недель.
Посольство Великобритании в Москве называло обвинения ФСБ «смехотворными» и связывало их с «кампанией по дискредитации» Лондона.