Посла РФ в Лондоне вызвали в МИД Британии для отзыва аккредитации дипломата РФ

Посла РФ в Лондоне вызвали в МИД Британии, чтобы сообщить о лишении аккредитации российского дипломата. Об этом сегодня, 6 февраля, заявили в МИД Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Великобритании Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Посол России в Великобритании Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Мы вызвали посла России для встречи с высокопоставленным британским чиновником, чтобы отозвать аккредитацию российского дипломата»,— говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, решение было принято «в ответ на неспровоцированное и безосновательное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре». «Великобритания не потерпит подобного запугивания наших сотрудников, и поэтому мы принимаем ответные меры»,— заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Британии также подчеркнули, что «любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация и на них будет дан соответствующий ответ».

В ноябре российский МИД лишил аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ обвинила его в «разведывательно-подрывной работе, угрожающей безопасности России». По данным спецслужбы, при получении разрешения на въезд в страну дипломат намеренно указал ложные данные. МИД предписал ему покинуть Россию в течение двух недель.

Посольство Великобритании в Москве называло обвинения ФСБ «смехотворными» и связывало их с «кампанией по дискредитации» Лондона.

Анастасия Домбицкая