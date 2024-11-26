Британского дипломата обвинили в шпионаже и обязали покинуть Россию

Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации. ФСБ обвинила его в «разведывательно-подрывной работе, угрожающей безопасности России». По данным спецслужбы, при получении разрешения на въезд в страну дипломат намеренно указал ложные данные. МИД предписал ему покинуть Россию в течение двух недель. В МИД РФ вызван посол Великобритании Найджел Кейси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уилкс Эдвард Прайор

Фото: ФСБ Уилкс Эдвард Прайор

Фото: ФСБ

Как говорится в сообщении ФСБ, которое есть в распоряжении «Ъ», Уилкс Эдвард Прайор недавно сменил «на должности прикрытия» одного из шестерых британских дипломатов, высланных из России в сентябре. Спецслужба также обвинила их в «разведывательно-подрывной работе» и лишила аккредитации. Посольство Великобритании в Москве, в свою очередь, называло обвинения «смехотворными» и связывало их с «кампанией по дискредитации» Лондона.

Британские дипломаты направляются в Россию по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. В сентябре ФСБ заявила, что после начала боевых действий на Украине структура была переформирована в «спецслужбу», задача которой «состоит в нанесении поражения России».