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На Кубани суд начал рассматривать дела владельцев затонувших танкеров

Арбитражный суд Краснодарского края начал рассмотрение к собственникам затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» первых исков, направленных Новороссийской транспортной прокуратурой. Материалы содержатся в картотеке на сайте суда.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Иск к производству был принят 14 января. Прокуратура планирует привлечь собственников танкеров к административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ (о нарушении требований технических регламентов). Иски направлены к пермскому ООО «Кама шиппинг» и московской компании «Волгатранснефть».

Всего в середине января суд принял к производству три заявления Новороссийской транспортной прокуратуры, в них ведомство просит привлечь к административной ответственности, ответчик в этих делах не указан. В качестве иных лиц по делу указано ЗАО «Волгатранснефть» — владелец танкера «Волгонефть 239», потерпевшего крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Первые два дела суд рассмотрит 6 февраля. По третьему предварительное заседание назначено на 20 февраля.

Крушение танкеров произошло утром 15 декабря. В течение 1,5 часов затонули два судна. Один человек погиб, остальных членов экипажа спасли. Из танкеров вылилось около 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов. К утру 17 декабря мазут выбросило на побережье Анапы. С тех пор выбросы происходят регулярно. Нефтепродукты также находят на берегу Крыма и Севастополя. Объявлен федеральный режим ЧС.

Татьяна Ручкина

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