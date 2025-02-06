В Аксае частично отключили подачу горячей воды

В Аксае произошло отключение горячего водоснабжения по нескольким улицам из-за технологического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Без воды остались жители домом, расположенных по ул. Садовая, 2, ул. Мира, 7, ул. Ломоносова, 1 и 3, а также по ул. Карла Либкнехта: 124/1, 124/2, 128, 130 и 132.

Уточняется, что аварийная бригада ООО «ДТС» приступила к устранению неполадок.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в пяти хуторах Мясниковского района Ростовской области отключат водоснабжение

Снежана Стодольская