В пяти хуторах Мясниковского района Ростовской области отключат водоснабжение
30 января, в пяти хуторах Мясниковского района отключат холодную воду с 8:00 до 24:00. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В связи с реконструкцией водоочистных сооружений хутора Хапры водоснабжение отключат для жителей Чалтыря, Мокрого Чалтыря, Крыма, Калинина и Хапры. Уточняется, что работы по замене оборудования проведет компания ООО «АЭМ Сервис».
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что таганрогский «Водоканал» завершил реконструкцию первичного отстойника и технологического оборудования на городских очистных сооружениях канализации.