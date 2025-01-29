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В пяти хуторах Мясниковского района Ростовской области отключат водоснабжение

30 января, в пяти хуторах Мясниковского района отключат холодную воду с 8:00 до 24:00. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с реконструкцией водоочистных сооружений хутора Хапры водоснабжение отключат для жителей Чалтыря, Мокрого Чалтыря, Крыма, Калинина и Хапры. Уточняется, что работы по замене оборудования проведет компания ООО «АЭМ Сервис».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что таганрогский «Водоканал» завершил реконструкцию первичного отстойника и технологического оборудования на городских очистных сооружениях канализации.

Снежана Стодольская

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