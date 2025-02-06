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У директора уральского медиа-проекта «Ермак Медиа» Ермакова прошли обыски

Силовики пришли с обысками к директору уральского медиа-проекта «Ермак Медиа» Николаю Ермакову, который проходит свидетелем по уголовному делу модератора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова, задержанного по ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием интернета), сообщил источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Следственные действия также проходят у директора медиа-проекта "Ермак Медиа" Николая Ермакова, который, предположительно, проходит по уголовному делу Анисимова как лицо, предоставлявшее ему аккредитацию для журналистской деятельности»,— рассказал источник «Ъ-Урал».

Напомним, Евгений Анисимов был задержан утром 6 февраля. По данным источника «Ъ-Урал», поводом для его задержания стало распространение материалов экстремистской направленности. По данным собеседника, Евгений Анисимов оскорбительно высказывался в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран.

Мария Шараева

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