Володин рассказал, как в России будут наводить порядок в миграционной политике

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о дальнейших планах по ужесточению миграционной политики. В числе готовящихся инициатив — медицинское освидетельствование иностранных граждан, прибывающих в Россию.

Вячеслав Володин напомнил, что с 5 февраля на сайте МВД и на портале госуслуг заработал реестр так называемых контролируемых лиц. Попавшие в него иностранцы подлежат высылке из страны и существенно ограничиваются в правах. Например, они не могут регистрировать юрлица и имущество. При нарушении контролируемым лицом установленных ограничений в отношении него примут решение о депортации. Сама процедура высылки была упрощена.

По словам председателя Госдумы, всего за 2024 год депутаты приняли 14 законов, направленных на ужесточение контроля за миграцией. «Важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики до полного наведения в ней порядка. Это должны осознавать все, кто несет ответственность за регулирование и контроль миграционных процессов»,— написал господин Володин в Telegram-канале.

Подробнее о реестре контролируемых лиц читайте в материале «Ъ» «Высылаемых мигрантов включили в сеть».