Главные новости за 5 февраля. Кубань, Крым, Адыгея
В Краснодарском крае военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов.
Адвокат Ярослав Краснощеков отверг сообщения об экстрадиции в Россию экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Также выяснилось, что вместо ареста Елену Хахалеву передали под надзор полиции.
В Краснодарском крае 5 февраля 2024 года создали департамент молодежной политики. Новую структуру возглавил Роман Дмитриев.
В Гулькевичском районе Кубани проводят проверку по факту нападения девятиклассника на сотрудника охраны школы.
МЧС Крыма назвало не соответствующим действительности информация о временном изъятии лодок, яхт и других плавсредств для очистки моря от мазута.
Руководитель сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович опровергла слухи о возможном землетрясении магнитудой до 8 баллов в регионах Средиземного и Черного морей.
Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев призвал Роспотребнадзор проверить импортную Coca-Cola на наличие вредных веществ, таких как хлораты.
В Краснодаре осталось всего 59 секс-шопов. Их число к началу 2025 года сократилось на 15,7%. Тенденция к снижению числа торговых точек наблюдается по всей стране.
Правительство России утвердило к приватизации в 2025–2027 годах несколько объектов олимпийского объекта «Канатная дорога 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор"».