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Главные новости за 5 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов.

Адвокат Ярослав Краснощеков отверг сообщения об экстрадиции в Россию экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Также выяснилось, что вместо ареста Елену Хахалеву передали под надзор полиции.

В Краснодарском крае 5 февраля 2024 года создали департамент молодежной политики. Новую структуру возглавил Роман Дмитриев.

В Гулькевичском районе Кубани проводят проверку по факту нападения девятиклассника на сотрудника охраны школы.

МЧС Крыма назвало не соответствующим действительности информация о временном изъятии лодок, яхт и других плавсредств для очистки моря от мазута.

Руководитель сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович опровергла слухи о возможном землетрясении магнитудой до 8 баллов в регионах Средиземного и Черного морей.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев призвал Роспотребнадзор проверить импортную Coca-Cola на наличие вредных веществ, таких как хлораты.

В Краснодаре осталось всего 59 секс-шопов. Их число к началу 2025 года сократилось на 15,7%. Тенденция к снижению числа торговых точек наблюдается по всей стране.

Правительство России утвердило к приватизации в 2025–2027 годах несколько объектов олимпийского объекта «Канатная дорога 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор"».

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