Депутат Госдумы Дмитрий Гусев просит проверить Coca-Cola на наличие хлоратов
Депутат «Справедливой России — За правду» от Краснодарского края Дмитрий Гусев призвал Роспотребнадзор проверить импортную Coca-Cola на наличие вредных веществ, таких как хлораты. Текст обращения депутата имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Дмитрий Гусев предложил временно убрать напитки с полок маркетплейсов и розничных сетей, а также приостановить их ввоз до завершения проверки.
Это решение связано с отзывом Coca-Cola компанией в ряде европейских стран, включая Бельгию, Англию, Люксембург, Нидерланды, Францию и Германию. В этих странах в напитках были обнаружены хлораты, что вызвало необходимость усиления контроля за продукцией в России.
Депутат отметил, что партии с химикатами могли попасть в Россию через параллельный импорт, и подчеркнул важность защиты здоровья граждан.
«Главное — защитить здоровье наших граждан и не дать им стать жертвами этой отравы»,— заявил он.
Хлораты известны своей токсичностью, способностью вызывать нарушения в кровеносной системе и повреждать почки и другие органы.