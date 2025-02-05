Депутат Госдумы Дмитрий Гусев просит проверить Coca-Cola на наличие хлоратов

Депутат «Справедливой России — За правду» от Краснодарского края Дмитрий Гусев призвал Роспотребнадзор проверить импортную Coca-Cola на наличие вредных веществ, таких как хлораты. Текст обращения депутата имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дмитрий Гусев предложил временно убрать напитки с полок маркетплейсов и розничных сетей, а также приостановить их ввоз до завершения проверки.

Это решение связано с отзывом Coca-Cola компанией в ряде европейских стран, включая Бельгию, Англию, Люксембург, Нидерланды, Францию и Германию. В этих странах в напитках были обнаружены хлораты, что вызвало необходимость усиления контроля за продукцией в России.

Депутат отметил, что партии с химикатами могли попасть в Россию через параллельный импорт, и подчеркнул важность защиты здоровья граждан.

«Главное — защитить здоровье наших граждан и не дать им стать жертвами этой отравы»,— заявил он.

Хлораты известны своей токсичностью, способностью вызывать нарушения в кровеносной системе и повреждать почки и другие органы.

Тат Гаспарян