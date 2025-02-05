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На Кубани обломки беспилотника упали на резервуар с остатками нефтепродуктов

В Краснодарском крае военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

После падения обломков беспилотника начался пожар. Ему присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы. К тушению огня привлечены 55 человек и 19 единиц техники.

«Ситуацию на месте контролирует глава Каневского района. Согласно его докладам, пожар локализован, предварительно — пострадавших нет»,— пишет губернатор.

Татьяна Ручкина

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