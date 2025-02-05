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В Краснодаре количество секс-шопов сократилось на 15%

В Краснодаре количество секс-шопов сократилось на 15,7%, до 59, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Яндекс Карт».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К началу 2025 года в России наблюдается сокращение числа секс-шопов. В Москве количество магазинов уменьшилось на 8,9%, до 298, а в Санкт-Петербурге — на 14,4%, до 107.

В большинстве российских городов-миллионников, кроме Екатеринбурга и Новосибирска, также зафиксировано уменьшение числа магазинов для взрослых. В целом по стране количество секс-шопов снизилось на 7,8% год к году, до 1990. В Екатеринбурге и Новосибирске наблюдается рост: в Екатеринбурге — на 2,6%, до 39 магазинов, а в Новосибирске — на 5,5%, до 58.

Аналитики связывают снижение спроса с переходом покупателей на маркетплейсы и расширением сетевых магазинов косметики. Также негативное влияние оказывает подорожание рубля, что увеличивает затраты продавцов на закупки товаров.

Тат Гаспарян

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