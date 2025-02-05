Экс-судью Елену Хахалеву в Баку перевели под надзор полиции

Бакинский апелляционный суд 4 февраля изменил меру пресечения бывшей судье из Краснодарского края Елене Хахалевой. Вместо ареста фигурантку передали под надзор полиции, сообщает азербайджанское информагентство АПА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Елены Хахалевой Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

Генпрокуратура Хазарского района избрала новую меру пресечения после отмены ареста. Документы об экстрадиции Елены Хахалевой, направленные российской Генпрокуратурой, рассматриваются азербайджанскими властями.

Бакинский суд по тяжким преступлениям примет решение об экстрадиции после получения всех необходимых документов из России.

Следствие установило, что с 2016 по 2019 год экс-судья отсутствовала на рабочем месте 127 дней. Из-за неправильного заполнения табелей она получила необоснованную зарплату в размере 1,195 млн руб.

В 2020 году Высшая квалификационная коллегия судей РФ лишила Елену Хахалеву полномочий за прогулы. В мае 2022 года против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.

Бывшую судью задержали в январе 2025 года в бакинском аэропорту по запросу Генпрокуратуры РФ. Защита фигурантки намерена добиваться снятия обвинений или их переквалификации.

Анна Гречко