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Сейсмолог Елена Карпович опровергла угрозы 8-балльного землетрясения в Сочи

Руководитель сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович опровергла слухи о возможном землетрясении магнитудой до 8 баллов в регионах Средиземного и Черного морей, распространяемые некоторыми СМИ. Об этом сообщает «Ъ-Сочи».

Фото: минкурортов Краснодарского края

Фото: минкурортов Краснодарского края

По ее словам, текущая сейсмическая активность является нормальным природным процессом и не представляет угрозы.

Информация о возможном землетрясении была распространена турецким агрегатором и подхвачена российскими медиа. В сообщениях указывалось на объявление угрозы разрушительного землетрясения в Европе и Средиземноморье, включая Черное море. Однако Елена Карпович пояснила, что современные технологии не позволяют точно предсказать время и место землетрясений.

Эксперт подчеркнула, что многолетние наблюдения показывают, что периодические слабые толчки способствуют высвобождению накопленной энергии и предотвращают условия для разрушительных землетрясений. Она призвала граждан сохранять спокойствие и доверять информации только от официальных источников.

Тат Гаспарян

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