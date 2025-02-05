Сейсмолог Елена Карпович опровергла угрозы 8-балльного землетрясения в Сочи

Руководитель сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович опровергла слухи о возможном землетрясении магнитудой до 8 баллов в регионах Средиземного и Черного морей, распространяемые некоторыми СМИ. Об этом сообщает «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минкурортов Краснодарского края Фото: минкурортов Краснодарского края

По ее словам, текущая сейсмическая активность является нормальным природным процессом и не представляет угрозы.

Информация о возможном землетрясении была распространена турецким агрегатором и подхвачена российскими медиа. В сообщениях указывалось на объявление угрозы разрушительного землетрясения в Европе и Средиземноморье, включая Черное море. Однако Елена Карпович пояснила, что современные технологии не позволяют точно предсказать время и место землетрясений.

Эксперт подчеркнула, что многолетние наблюдения показывают, что периодические слабые толчки способствуют высвобождению накопленной энергии и предотвращают условия для разрушительных землетрясений. Она призвала граждан сохранять спокойствие и доверять информации только от официальных источников.

Тат Гаспарян