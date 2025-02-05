Руководителем департамента молполитики Кубани назначен Роман Дмитриев

В Краснодарском крае 5 февраля 2024 года создали департамент молодежной политики. Новую структуру возглавил Роман Дмитриев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Департамент выделили из министерства образования, науки и молодежной политики. Ведомство переименовали в «Министерство образования и науки Краснодарского края».

Роман Дмитриев родился в 1992 году в станице Каневской. Получил образование в Кубанском государственном аграрном университете. Карьеру начал в администрации Каневского сельского поселения специалистом по работе с молодежью. Затем возглавлял отдел по делам молодежи администрации Каневского района, работал заместителем директора Центра социальной рекламы Херсонской области и краснодарского Центра молодежных инициатив.

За 18 лет общественной деятельности Роман Дмитриев руководил движением «Каневская молодежь» и местным отделением «Кубанского союза молодежи», координировал штаб «Мы вместе». Участвовал в организации волонтерского движения на Олимпиаде в Сочи и Чемпионате мира по футболу. Занимал пост заместителя председателя комитета Совета молодых депутатов края.

Среди наград активиста — медаль «За вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи» и знак «Почетный доброволец Кубани».

Анна Гречко