Правительство РФ приватизирует объекты канатной дороги 3S в Сочи

Правительство России утвердило к приватизации в 2025–2027 годах несколько объектов олимпийского объекта «Канатная дорога 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор"». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор». Фото: пресс-служба «Розы Хутор».

Как следует из документа, приватизировать планируют объекты, находящиеся в составе нижней станции канатной дороги, от финишной зоны «Розы Хутор» до Горной олимпийской деревни с обустройством разворотных площадок и стоянок. Кроме того, в госсобственность планируют включить мостовые переходы для подъезда к станции канатной дороги и пешеходных маршрутов.

Приватизировать также планируют промежуточную станцию олимпийского объекта, площадку верхней станции, кабельные линии 10 кВ и канатную дорогу с металлическими опорами на свайном основании.

Татьяна Ручкина