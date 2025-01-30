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Мошенники использовали пенсионерку как биодрон для обмана другой петербурженки

Пенсионерка из Санкт-Петербурга сама того не зная стала биодроном аферистов для обмана другой пенсионерки. Потерпевшая лишилась 350 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

К правоохранителям с заявлением обратилась 72-летняя жительница дома по проспекту Культуры. Она сообщила, что ее вынудили передать курьеру денежные средства после телефонных разговоров с мошенником.

Далее выяснилось, что в роли курьера была 83-летняя пенсионерка. Злоумышленники использовали ее в качестве так называемого биодрона. Петербурженка сама стала их жертвой, так как не знала о реальном умысле. Она лишилась своих денег и отдала аферистам сумму потерпевшей. Полиция возбудила уголовные дела по статье мошенничество по обоим фактам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала троих подозреваемых в обмане петербургских пенсионерок.

Татьяна Титаева

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