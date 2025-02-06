По пиратам дали залп

Объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам прошлого года на 4% и составил $36,4 млн. Падает и трафик на нелегальные ресурсы, но при этом число таких доменов растет, а доля пиратских сайтов в сегменте видеоконтента достигла 94%. Участники рынка отмечают, что законотворчество в большой степени сейчас направлено на регулирование деятельности легальных онлайн-кинотеатров в ущерб борьбе с онлайн-пиратством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB), посвященным рынку онлайн-пиратства (нелегальное распространение видеоконтента) в России по итогам 2024 года. Объем рынка пиратского видеоконтента сократился на 4% и достиг $36,4 млн (3,4 млрд руб. по среднему номинальному курсу ЦБ РФ за год). Трафик поисковых запросов на пиратские порталы также сократился почти на 4%, на легальные онлайн-кинотеатры увеличился на 25% год к году, говорят в компании. В 2023 году объем рынка онлайн-пиратства сократился на 13,3%, до $39 млн.

Параллельно число пиратских доменов продолжает расти второй год подряд: количество обнаруженных ресурсов увеличилось на 37,5%, до 110 тыс. В целом число ссылок с контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума, в прошлом году достигло 180 млн (см. “Ъ” от 31 января). А вот средний показатель CPM (Cost Per Mille; цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании) остался на уровне 2023 года ($3,13) и составил $3,12.

Самым популярным фильмом на пиратских ресурсах в прошлом году остался боевик «Пчеловод» (Miramax Films) с Джейсоном Стейтемом в главной роли. В топ-10 самых популярных у пиратов проектов также вошли «Дом у дороги» (Metro Goldwyn Mayer), «Планета обезьян: Новое царство» (20th Century Fox) и «Дюна: Часть вторая» (Warner Bros.). Часть вышеперечисленных лент, как и годом ранее, не была представлена в официальном прокате России из-за ухода зарубежных мейджоров на фоне военных действий на Украине.

Доля пиратских сайтов по сравнению с другими источниками распространения нелегального видеоконтента в 2024 году увеличилась с 82% в 2023 году до 94%, говорят аналитики F.A.C.C.T. Они связывают рост показателя с пополнением базы фильмов и сериалов пиратских видеобалансеров (базы с фильмами и сериалами с возможностью трансляции на другом сайте). Кроме того, это связано с тем, что владельцы ресурсов в прошлом году выбирали хостинг-провайдеров, лояльных к пиратскому контенту, отмечают в компании: «В других случаях ограничивали воспроизведение контента (например, только с мобильных устройств или только в конкретном регионе), чтобы помешать хостинг-провайдерам обнаружить нарушения и провести блокировку».

Падение динамики доходов онлайн-пиратства говорит о росте скорости и объема удаления пиратских ссылок из поисковых систем, считает директор департамента обеспечения защиты интеллектуальной собственности «ГПМ Цифровые инновации» холдинга «Газпром-медиа» Павел Русаков. Стагнация CPM связана с тем, что спрос со стороны рекламодателей и предложение не выросли, добавляет директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов: «Они не спешат идти на пиратские сервисы, поскольку дорожат репутацией бренда».

Новые законодательные инициативы, которые применялись к онлайн-кинотеатрам как к аудиовизуальным сервисам последние несколько лет, например о маркировке фильмов и сериалов, содержащих упоминание наркотиков и т. д., не затрагивают пиратские ресурсы, говорит источник “Ъ” на медиарынке: «Пока онлайн-кинотеатры регулируются со стороны государства, пиратские ресурсы продолжают давать доступ к контенту, который противоречит законодательству».

Олег Козырицкий, Юлия Юрасова