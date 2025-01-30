Для курских переселенцев написали законопроект о возвращении земельных участков

Курская областная дума рассмотрит законопроект о возвращении земельных участков жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья. Инициатива внесена временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном.

В своем Telegram-канале господин Хинштейн сообщил, что земля должна оставаться за гражданами даже после получения сертификата и покупки нового жилья. По действующему законодательству, если человек реализует сертификат, его земельный участок изымается в пользу государства вместе с разрушенным домом.

Новый законопроект предлагает механизм, при котором жители могут вернуть свои участки в безвозмездное пользование для строительства. В течение шести лет они должны построить на них дома, после чего смогут оформить землю в собственность. Если этого не произойдет, участок вернется государству.

Александр Хинштейн подчеркнул, что передача земли сразу в собственность может привести к тому, что многие участки останутся неосвоенными. Он добавил, что с 1 марта вступает в силу новая норма Земельного кодекса, предусматривающая изъятие земель под индивидуальное жилищное строительство у собственников, если они не начали его освоение в течение трех лет.