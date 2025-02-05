Общественный транспорт Петербурга перевез 1,7 млрд пассажиров за 2024 год

Число пассажиров, воспользовавшихся общественным транспортом в Санкт-Петербурге, выросло в 2024 году до 1,7 млрд человек, что на 110 млн выше относительно 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту города.

Самым популярным видом транспорта оказались автобусы – они перевезли 765,4 млн человек. Метрополитен обслужил 686,1 млн пассажиров, троллейбусы и трамваи – порядка 281,2 млн человек.

За летний период 2024 года межрегиональными рейсами ГУП «Пассажиравтотранс» по маршрутам «Санкт-Петербург – Геленджик» и «Санкт-Петербург – Симферополь» воспользовались более 1,7 тыс. человек.

На троллейбусные маршруты №21 и №28 были выведены троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Всего в городе действует 15 маршрутов ТУАХ общей протяженностью 195 км. Это крупнейший показатель среди городов РФ. В мегаполисе эксплуатируется 289 автономных троллейбусов.

В Петербурге продолжается работа по созданию 15 скоростных магистральных трамвайных маршрутов, связывающих линии метрополитена.

Маршрут №30, открытый как временный на период ремонта станции метро «Ладожская», переведен в постоянный режим работы. Время пробега трамвайного маршрута №9 было снижено на 5 минут.

Всего за год в городе было внесено более 2650 изменений в маршруты пассажирских перевозок. В их число входят изменения расписания, трасс следования, ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», за 2024 год в общественном транспорте Санкт-Петербурга зайцем проехало 4% пассажиров.

Андрей Кащавцев