В общественном транспорте Петербурга прокатились зайцем 4% пассажиров

По итогам 2024 года без оплаты проезда общественным транспортом Санкт-Петербурга воспользовались 4% пассажиров среди 40 млн человек. Выявлять их помогают контроллеры, сообщили в пресс-службе Смольного.

В прошедшем году петербуржцы и гости города чаще всего использовали электронные проездные билеты или банковские карты для оплаты проезда (98,5% случаев). При этом почти 40% пассажиров делают это с помощью «Подорожника».

Количество оплат по банковским картам в 2024 году увеличилось на 27% и достигло 325 млн поездок. На льготные проездные пришлось 678 млн поездок (39,2%). Использовать наличные в 2024 году стали реже — 25,6 млн раз против 34 млн поездок в 2023 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти изменится принцип оплаты проезда в общественном транспорте.

Татьяна Титаева