Европейский суд обязал Польшу выплатить €320 млн из-за судебной реформы

Европейский суд общей юрисдикции обязал Польшу выплатить €320 млн за ее реформы в судебной системе страны. Штраф был наложен еще в 2021 году — сегодня суд отклонил апелляцию государства об отмене или по крайней мере снижении суммы взыскания, следует из пресс-релиза на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Штраф накопился в период с 15 июля 2022-го по 4 июня 2023 года. Поводом для штрафа послужили изменения в судебной системе страны. В частности, у Евросоюза (ЕС) возникли претензии к созданию дисциплинарной палаты Верховного суда. Орган был призван рассматривать дисциплинарные проступки судей, прокуроров и юристов, а также имеет право отрешать от должностей судей Верховного суда. Еврокомиссия в суде потребовала от Варшавы приостановить деятельность палаты, а затем наложила штраф в размере €1 млн в день, который позже был снижен до €500 тыс.

Летом 2023-го Польша все же упразднила дисциплинарное ведомство, а также попросила отменить штраф. В мае 2024-го Еврокомиссия объявила, что ведомство больше не видит нарушений Польши в области верховенства закона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европейское право Польше не указ».