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Коммерсантъ FM
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Opera представила браузер Air для борьбы со стрессом

Компания Opera представила новый браузер Air с минималистичным дизайном и инструментами для борьбы со стрессом и поддержания концентрации. Браузер, например, предложит дыхательные упражнения и бинауральные ритмы для улучшения внимания.

Функция «Перерыв» просигнализирует о необходимости отдохнуть, а во время перерыва можно выполнять дыхательные упражнения и разминку шеи, с помощью камеры можно будет проконтролировать правильность выполнения движений. Для озвучивания рекомендаций можно выбрать мужской или женский голос.

Напоминания о перерывах и доступ к ИИ-помощнику Opera Aria расположены на боковой панели браузера, там же можно получить доступ к мессенджерам WhatsApp и Messenger. Пока что браузер поддерживает только английский язык, но в компании планируют добавить в будущем другие языки.

Евгений Федуненко

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