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Свердловский суд смягчил приговор за два убийства в 90-х

Свердловский областной суд изменил приговор Игорю Лобанову, осужденному за двойное убийство в Нижнем Тагиле в 1994 и 1995 годах, сообщили в пресс-службе суда. Ранее он был признан виновным в совершении двух убийств по предварительному сговору группой лиц (п.п. «д», «н» ст. 102 УК РСФСР, п. «н» ст. 102 УК РСФСР).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Следствие установило, что Игорь Лобанов входил в преступную группу Малыгина, но решил выйти из нее и присоединиться к другой ОПГ. В качестве «платы за вход» он убил бывшего босса Малыгина на территории таксопарка. Второе убийство произошло в 1995 году и было местью за смерть знакомого организатора ОПГ. Преступление было совершено в Нижнем Тагиле на ул. Садовой. В жертву произвели не менее 17 выстрелов, он скончался на месте.

В августе 2024 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил Игорю Лобанову наказание в виде 7 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн руб. Приговор был вынесен в соответствии с уголовным кодексом, действовавшим в РСФСР во время совершения преступления. Адвокат и обвиняемый не согласились с приговором, поэтому подали апелляцию.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобу защиты. Судебная инстанция изменила приговор, снизив наказание до 5 лет лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Ранее Свердловский областной суд отменил приговор по делу об убийстве в 2015 году. По версии следствия, подсудимый намеренно толкнул под автомобиль свою знакомую, когда они находились на обочине. Дело направлено на пересмотр в первую инстанцию с иным составом судей.

Анна Капустина

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