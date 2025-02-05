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Спрос на склады в Санкт-Петербурге по итогам 2024 года упал на 41%

В 2024 году спрос на склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократился на 41% по сравнению с предыдущим годом. Об этом «Ъ-СПб» рассказали в CMWP. Подобная динамика объясняется высокой базой 2023 года, когда лидеры сегмента онлайн-торговли активно наращивали объем площадей, пояснили в компании.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем сделок по купле-продаже и аренде складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2024 года составил 707 тыс. кв. м. Лидерство в структуре спроса сохранил сегмент e-commerce с долей 57%. На долю розничной торговли пришлось 22% от этого показателя, промышленного сектора — 13%. Вакансия на местном рынке на конец прошлого года достигла 0,9%, а средневзвешенная ставка аренды выросла на 23%, до 10,8 тыс. руб. за кв. м в год.

Рост арендных ставок и минимальная вакансия делают складской сегмент одним из наиболее привлекательных на рынке коммерческой недвижимости, говорит старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов. По его словам, в 2024 году наблюдался высокий интерес к приобретению складской недвижимости в состав ЗПИФ крупных институциональных игроков, и эта тенденция продолжится.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году в Петербурге зафиксировали рекордный объем ввода складов.

Константин Куркин

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