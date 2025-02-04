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Сбер: на юге России растет спрос на доставку банковских карт

В минувшем году в 44 городах юга России спрос на доставку банковских карт вырос почти на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева

Как сообщила Ъ-Черноморье заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева, в пятёрку регионов-лидеров по этой услуге вошли Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестан и Кабардино-Балкария. В прошлом году на юге были оформлены заявки на доставку 130 тыс. карт. Крым продемонстрировал самую существенную динамику роста спроса, а Краснодар вошёл в тройку городов-лидеров в РФ (после Москвы и Санкт-Петербурга).

Пиковыми по числу запросов стали дни конца декабря и начала января, отпускные летние месяцы, а также сентябрь, когда родители заказывали карты для школьников. Зимой и весной из-за роста сезонных заболеваний есть спрос на эту услугу среди пенсионеров.

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