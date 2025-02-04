Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 4 февраля. Сочи

Спортсмены из Сочи заняли первое место на третьем этапе Кубка России по фристайлу, который прошел в Миассе, Челябинской области. В соревнованиях по дисциплине биг-эйр, где участники выполняют трюки с большого трамплина, выступили брат и сестра Матвей и Ксения Орловы.

Через пропускной пункт «Адлер» на границе Сочи и Абхазии ввезли первые две партии мимозы из соседней республики.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Сочи энергетики работают в режиме повышенной готовности. Подготовлены аварийные бригады.

Реконструкция пункта пропуска «Адлер» на границе с Абхазией проходит этап подготовки. Росгранстрой сообщил, что проект модернизации находится на рассмотрении в Госэкспертизе. 

По данным консалтинговой компании NF GROUP, средняя стоимость однодневного взрослого ски-пасса на ведущих горнолыжных курортах России по итогам 2024 года увеличилась на 17%. Рост цен варьировался от 4 до 36%.

Средняя площадь строящихся квартир и апартаментов в Сочи по итогам 2024 года достигла 42 кв. м. Этот показатель вырос на 4% за полгода, увеличившись с 40,4 кв. м в июне до 42 кв. м в декабре.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 5 февраля 2025 года в прибрежной зоне Сочи и федеральной территории Сириус ожидается снижение температуры до -2 °С. В отдельных районах возможен гололед на дорогах.

В Сочи за 2024 год количество аптек выросло на 7%. Сейчас на курорте 533 таких объекта.

В 2025 году в Сочи запланирован капитальный ремонт 62 многоквартирных домов в рамках региональной программы. На обновление объектов направили свыше 722 млн руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...