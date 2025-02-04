Главные новости за 4 февраля. Сочи

Спортсмены из Сочи заняли первое место на третьем этапе Кубка России по фристайлу, который прошел в Миассе, Челябинской области. В соревнованиях по дисциплине биг-эйр, где участники выполняют трюки с большого трамплина, выступили брат и сестра Матвей и Ксения Орловы.

Через пропускной пункт «Адлер» на границе Сочи и Абхазии ввезли первые две партии мимозы из соседней республики.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Сочи энергетики работают в режиме повышенной готовности. Подготовлены аварийные бригады.

Реконструкция пункта пропуска «Адлер» на границе с Абхазией проходит этап подготовки. Росгранстрой сообщил, что проект модернизации находится на рассмотрении в Госэкспертизе.

По данным консалтинговой компании NF GROUP, средняя стоимость однодневного взрослого ски-пасса на ведущих горнолыжных курортах России по итогам 2024 года увеличилась на 17%. Рост цен варьировался от 4 до 36%.

Средняя площадь строящихся квартир и апартаментов в Сочи по итогам 2024 года достигла 42 кв. м. Этот показатель вырос на 4% за полгода, увеличившись с 40,4 кв. м в июне до 42 кв. м в декабре.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 5 февраля 2025 года в прибрежной зоне Сочи и федеральной территории Сириус ожидается снижение температуры до -2 °С. В отдельных районах возможен гололед на дорогах.

В Сочи за 2024 год количество аптек выросло на 7%. Сейчас на курорте 533 таких объекта.

В 2025 году в Сочи запланирован капитальный ремонт 62 многоквартирных домов в рамках региональной программы. На обновление объектов направили свыше 722 млн руб.