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Спортсмены из Сочи завоевали золото на Кубке России по фристайлу

Спортсмены из Сочи заняли первое место на третьем этапе Кубка России по фристайлу, который прошел в Миассе, Челябинской области. В соревнованиях по дисциплине биг-эйр, где участники выполняют трюки с большого трамплина, выступили брат и сестра Матвей и Ксения Орловы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Любовь к фристайлу им привил отец, который по совместительству является и тренером спортсменов. С хорошим отрывом кубанским ребятам удалось занять первые места и обойти участников из Московской области, Красноярского края и Республики Башкортостан»,— отметил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Ксения Орлова дважды выиграла Первенство мира в 2021 году, стала призером Кубка Европы и победила на международных турнирах, а также на Чемпионате и Кубке России. Матвей Орлов в прошлом сезоне занял первое место на Первенстве России и в Финале Кубка России.

«Ъ-Сочи» писал, что спортсмен из Сочи выиграл золото на Первенстве ЮФО по спортивной борьбе. В соревнованиях участвовали более 300 юных спортсменов до 16 лет из Южного федерального округа.

Мария Удовик

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