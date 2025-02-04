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В Сочи прогнозируются заморозки

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 5 февраля 2025 года в прибрежной зоне Сочи и федеральной территории «Сириус» ожидается снижение температуры до -2 градусов. В отдельных районах возможен гололед на дорогах, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. На высотах свыше 1 тыс. м в горном кластере сохраняется слабая лавинная опасность.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

За прошедшие сутки дорожные службы Сочи использовали 13 тонн противогололедных материалов и задействовали девять единиц техники для обработки и очистки автомобильных дорог и тротуаров в Красной Поляне и Эсто-Садке.

По распоряжению главы города Андрея Прошунина все службы перевели в режим повышенной готовности. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности и избегать поездок на личных автомобилях, не оснащенных зимней резиной.

«Ъ-Сочи» писал, что в Ростовской области из-за сильных снегопадов на сетях СКЖД задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования. В частности, задерживаются составы, следующие из Адлера.

Мария Удовик

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