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На фоне непогоды в Сочи подготовили аварийные бригады энергетиков

В связи с ухудшением погодных условий на территории Сочи энергетики работают в режиме повышенной готовности. Подготовлены аварийные бригады, передает пресс-служба Сочинских электросетей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По данным синоптиков, в ближайшие сутки местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, сильный дождь со снегом в сочетании с грозой, сильным ветром с порывами 20 м/с. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедно-изморозевые явления»,— напомнили в компании.

В Сочи на фоне надвигающейся непогоды подготовили 67 энергетиков, 160 единиц спецтехники. Они готовы к реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций. Также подготовлены 24 резервных источника снабжения общей мощностью 4 МВт.

«Ъ-Сочи» писал, что синоптики прогнозируют ухудшение погоды на курорте. В горах Сочи выпал снег, на дороги вышла спецтехники, израсходовали 13 тонн противогололедных материалов.

Вячеслав Рыжков

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