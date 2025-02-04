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Средняя площадь строящихся квартир в Сочи выросла до 42 «квадратов»

По данным агентства «Оникс-Недвижимость», средняя площадь строящихся квартир и апартаментов в Сочи по итогам 2024 года достигла 42 кв. м. Этот показатель вырос на 4% за полгода, увеличившись с 40,4 кв. м в июне до 42 кв. м в декабре. Тенденция к увеличению площади новых квартир наблюдается с 2021 года, когда средний показатель составлял 39,3 кв. м.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Несмотря на рост, до рекордных значений 2020 года рынок пока не дошел: в марте того года средняя площадь достигала 48,3 кв. м. Общее число строящихся корпусов в городе по итогам 2024 года составило 130, что на 12 больше, чем в середине года. Однако при этом количество строящихся квартир и апартаментов за тот же период сократилось на 11,7%, снизившись на 2,8 тыс. до уровня 21,7 тыс. лотов.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт по итогам 2024 года остается одним из лидеров по стоимости новостроек. Средняя цена квартиры в новостройках Сочи составила 17,8 млн руб. Это второй в стране показатель после Москвы (21,3 млн руб.).

Вячеслав Рыжков

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