Ски-пассы на горнолыжных курортах РФ за год подорожали на 17%

По данным консалтинговой компании NF GROUP, средняя стоимость однодневного взрослого ски-пасса на ведущих горнолыжных курортах России по итогам 2024 года увеличилась на 17%. Рост цен варьировался от 4 до 36%, что связано с развитием инфраструктуры и повышением интереса к зимнему туризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В исследовании рассматривались крупнейшие горнолыжные курорты страны, включая «Роза Хутор», «Красную Поляну» и «Газпром Поляну» в Сочи, «Шерегеш» в Кемеровской области, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Домбай» и «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Горный Воздух» на Сахалине и «Манжерок» на Алтае. Суммарная протяженность трасс на этих курортах составляет порядка 400 км, при этом около 171 км приходится на горный кластер Сочи.

Стоимость ски-пассов на февраль 2025 года при условии их покупки в декабре 2024-го варьируется от 2,4 тыс. до 6,3 тыс. руб. Рост цен оказался наиболее заметным там, где стоимость подъемников изначально была ниже. Так, на курорте «Горный Воздух» годовой прирост составил 36%, на «Манжероке» — 20%, на «Домбае» и «Эльбрусе» — 15 и 16% соответственно. В то же время на более дорогих курортах, таких как «Газпром Поляна» и «Красная Поляна», рост оказался умеренным — не более 4%.

Вячеслав Рыжков