На ремонт 62 многоквартирных домов в Сочи выделят свыше 722 млн рублей

В 2025 году в Сочи запланирован капитальный ремонт 62 многоквартирных домов в рамках региональной программы. На обновление объектов направили свыше 722 млн руб., сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Работы будут проводить за счет регулярных целевых платежей местных жителей на капитальный ремонт общедомового имущества. Глава Сочи уточнил, что на выполнение более 200 видов работ направили свыше 722 млн руб. Подготовка к ремонту сейчас завершается, работы должны начаться в марте.

В Центральном районе обновят 39 объектов. В Лазаревском районе отремонтируют 10 МКД, а в Хостинском — 13. В семи домах заменят лифты, в 26 — обновят крыши, а на 13 объектах проведут фасадные работы. Также запланирован капитальный ремонт систем электро- и теплоснабжения, водопровода и канализации.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте утвердили план по обновлению и ремонту 59 участков улиц и межквартальных проездов. Для реализации этих работ из городского бюджета выделят более 174 млн руб.

Мария Удовик