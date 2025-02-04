Spotify впервые получила годовую прибыль

Сегодня, 4 февраля, крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис — шведская компания Spotify сообщила, что по итогам 2024 года ее чистая прибыль составила €1,14 млрд. Таким образом, прошлый год стал первым, когда компании удалось выйти в прибыль.

Spotify была основана в 2006 году. С 2015 года компания регулярно сообщает свои показатели по годовой выручке и прибыли пользователям. Выручка компании постоянно растет — с €2 млрд в 2015 году до €13 млрд в 2023 году. Однако компании пока не удавалось выйти в прибыль по итогам года. Ближе всего Spotify подобралась к безубыточности в 2021 году — тогда чистый убыток составил всего €30 млн при выручке €10 млрд. Теперь же общая выручка компании достигла €15,6 млрд — это на 18% больше, чем в 2023 году. При этом в 2023 году убыток Spotify составил €532 млн.

По итогам 2024 года Spotify также удалось значительно улучшить и другие показатели: общее количество подписчиков во всем мире выросло до 263 млн человек — это на 11% больше, чем в 2023 году. А среднемесячное число активных пользователей составило 675 млн — это на 12% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль компании также достигла рекордного для нее показателя — €477 млн.

После публикации квартальной и годовой отчетности Spotify ее акции подскочили в цене на 11%.

Евгений Хвостик