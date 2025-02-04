Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Госдуме не считают нужным проведение дополнительной мобилизации

В украинском конфликте преимущество на стороне России, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет, заявил он в беседе с RTVI.

«Наша позиция основана на правде, как она может быть слабой?» — убежден господин Картаполов. Член комитета Виктор Соболев также считает, что необходимости в мобилизации нет. Депутат отметил, что сейчас в ряды ВС РФ на добровольной основе вступили 740 тыс. контрактников и набор продолжается каждый день. Первостепенная задача — это их обучение и снабжение вооружением. «Если на фронт попадут люди, которые не служили в армии и не имеют военно-учетной специальности, от такой мобилизации будет только хуже»,— подчеркнул господин Соболев.

В декабре в Минобороны России отмечали, что ежедневно контракт на военную службу заключают около 1,2 тыс. человек. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщал, что за 2024 год контракты с Минобороны для поступления на военную службу заключили почти 440 тыс. человек.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...