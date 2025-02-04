В Госдуме не считают нужным проведение дополнительной мобилизации

В украинском конфликте преимущество на стороне России, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет, заявил он в беседе с RTVI.

«Наша позиция основана на правде, как она может быть слабой?» — убежден господин Картаполов. Член комитета Виктор Соболев также считает, что необходимости в мобилизации нет. Депутат отметил, что сейчас в ряды ВС РФ на добровольной основе вступили 740 тыс. контрактников и набор продолжается каждый день. Первостепенная задача — это их обучение и снабжение вооружением. «Если на фронт попадут люди, которые не служили в армии и не имеют военно-учетной специальности, от такой мобилизации будет только хуже»,— подчеркнул господин Соболев.

В декабре в Минобороны России отмечали, что ежедневно контракт на военную службу заключают около 1,2 тыс. человек. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщал, что за 2024 год контракты с Минобороны для поступления на военную службу заключили почти 440 тыс. человек.