Ленобласть приложится дважды

С этого года в Ленинградской области меняется принцип оплаты проезда. Пассажирам необходимо будет прикладывать карточку дважды: на входе и на выходе из автобуса, платеж будет списываться в зависимости от километража. Если пассажир забудет это сделать, с карточки будет списан полный тариф. Руководство транспортного блока правительства региона понимает, что это нововведение вызовет трудности и недовольство пассажиров. В ближайшее время в транспорте планируется разместить информационные плакаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 1 января 2025 года в Ленинградской области началась транспортная реформа. В рамках подготовки к ней в два этапа было выполнено обновление подвижного состава. В результате первого этапа летом прошлого года новые автобусы вышли на четырех направлениях Гатчинского округа, Тосненского, Подпорожского и Приозерского районов. С начала года обновились 450 автобусов на маршрутах ближней агломерации. Муниципалитетам предписано произвести реформу на 90 внутренних маршрутах самостоятельно по аналогии с региональной, напомнил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

В отличие от Петербурга, где власти заключают с перевозчиками брутто-контракты (средства перечисляются городу за каждую операцию), Ленобласть работает с компаниями по нетто-контрактам. Все средства, получаемые с оплаты проезда, остаются у перевозчиков. Объем финансирования регионального бюджета на транспортную работу перевозчиков составляет 8,5 млрд рублей на ближайшие пять лет. На компенсацию проезда льготных категорий граждан, доля которых приближается к 50%, в областной казне предусмотрено 4,5 млрд.

По словам господина Присяжнюка, в текущем году основное внимание комтранса будет сосредоточено на сопряжении оборудования, установленного в новых автобусах, между собой и донастройке «умных» систем. Речь идет о системе «Говорящий город» и других цифровых инструментах, в том числе для маломобильных граждан. Одной из трудностей начавшейся реформы руководитель областного комтранса называет переход на двойное прикладывание карт и проездных документов на дальних маршрутах.

Учитывая протяженность территории Ленобласти, на некоторых маршрутах действует зональная система тарификации, предполагающая прикладывание проездной или банковской карты к валидатору и на входе, и на выходе. Если пассажир не приложит карту на выходе, с него спишется полная стоимость всего маршрута. А протяженность самого длинного автобусного рейса в регионе достигает 700 км, напомнил господин Присяжнюк. До начала реформы такой порядок действовал только при оплате Единым социальным проездным билетом (ЕСПБ), а теперь распространился и на другие способы оплаты. В комитете по транспорту понимают, что нововведение может вызвать трудности и недовольство пассажиров, а потому, как заверил руководитель ведомства, в ближайшие месяцы в областных автобусах будут размещены информационные плакаты, объясняющие особенности нового правила и ссылки на службы, в которые можно обратиться в случаях неправильных списаний.

Куда более остро стоит для региона другая проблема: дефицит водителей автобусов несмотря на высокую заработную плату. Как прокомментировал «Ъ-СПб» GR-директор Национальной транспортной ассоциации Роман Юренев, проблема назревала десятилетиями. С советских времен этой проблемой никто не занимался, и теперь перевозчикам приходится решать ее самостоятельно. Водителей, уже имеющих права категории D и желающих работать в Ленобласти или другом регионе присутствия ассоциации, перевозчик обеспечивает жильем, рабочей формой и «подъемными» на переезд.

Водителям, имеющим права других категорий, предлагается обучение продолжительностью более 300 учебных часов. Затраты на переобучение перевозчик берет на себя. Обучение проводится более чем в 20 автошколах Петербурга и Ленобласти. «У Национальной транспортной ассоциации действуют даже специальные программы для обучения вождению автобусов женщин»,— описал масштабы бедствия господин Юренев.

Александра Тен