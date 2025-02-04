Россиянам предложат «Три цены»

В России появится конкурент Fix Price. Свое присутствие на рынке собирается расширить белорусская сеть «Три цены». Об этом сообщило профильное издание Shopper's. Сейчас в регионах уже работает восемь точек, их количество планируют увеличить до 220. Компания хочет стать вторым номером в сегменте магазинов низких цен. В ассортименте представлены товары повседневного спроса, например, бытовая химия, корма для животных, посуда, а также продукты с долгим сроком хранения. Все произведено в России, Белоруссии и Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @3ceni Фото: @3ceni

Сможет ли сеть конкурировать с игроками, которые давно закрепились на рынке? Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров говорит, что белорусская компания найдет своего покупателя, так как формат фиксированных цен по-прежнему привлекателен: «Потребители сохраняют высокий уровень заинтересованности в привлекательном прайсе и сберегательную модель поведения, несмотря на рост доходов. В этом плане ритейлеры, которые предлагают прозрачную и понятную шкалу цен с приятными условиями, конечно, всегда находят своего покупателя. В данной нише работает и безоговорочным лидером является сеть Fix Price. Второе место и фактически всю оставшуюся долю рынка занимают группа компаний "Гала-Центр".

Несмотря на то, что конкуренция достаточно серьезная, новый игрок сможет найти определенные локации, в которых может открывать торговые объекты.

Вместе с тем сохраняются очень серьезные риски, связанные с конкуренцией с крупнейшими мультикатегорийными маркетплейсами, которые сейчас обеспечивают высокий уровень удобства и широкий ассортимент. В ряде случаев они способны предложить уникальные товары, которые, как правило, дороже, чем в магазинах единой цены, но при этом у покупателей этот формат остается востребованным».

Своим уникальным торговым предложением ритейлер «Три цены» считает продукцию, произведенную в Белоруссии. По данным СМИ, сеть будет стремиться в России к годовому товарообороту в $1 млрд. Быстро расшириться на новом рынке игроку будет непросто, уверена глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько: «Главные показатели роста сетки, по сути, это количество магазинов и, естественно, успешная бизнес-модель сама по себе. Если говорить про потенциал роста, то он должен идти на 100 в данном случае, потому что именно за счет большого товарооборота, несмотря на низкую маржу, компания способна зарабатывать и приносить прибыль. По сути, это аналог Fix Price. Конкуренты могут быть как прямыми, так и представленными супермаркетами из этого же сектора, например, "Светофором" или "Чижиком". Достаточно серьезная конкуренция со всех сторон.

Основной риск я вижу именно в том, что сети просто не хватит ресурса для успешного запуска. Открывать два-три магазина в год нецелесообразно, нужно давать наилучшее ценовое предложение, естественно, при агрессивной маркетинговой кампании.

На это все требуется большое количество капитала. Кроме того, стоит учитывать борьбу за персонал, поскольку фонд оплаты труда абсолютно у всех ритейлеров также вырос: у кого-то — на 20%, у кого-то — на 50%. Главный и единственный плюс дискаунтера — это очень низкая цена товаров. И ты не можешь переложить выросшую стоимость персонала в стоимость товара. Бизнес, по сути, жертвует своей маржой».

У главного конкурента ритейлера «Три цены» — сети Fix Price — сейчас более 6 тыс. магазинов по всей стране. У второго игрока на рынке — сети «Галамарт» — более 500 точек.

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Елена Иванова