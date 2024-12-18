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Коммерсантъ FM
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Дисконт без роста

Александра Мерцалова о конкуренции как факторе падения

«Жесткий дискаунтер — это не экономия на качестве, а оптимизация стандартов»,— говорил в 2021 году управляющий директор сети «Чижика» Илья Якубсон, ожидая, конечно, резкого роста сегмента в ближайшие несколько лет. Но прогнозы имеют свойство не сбываться. Уже летом—осенью 2024 года рынок наблюдал за сокращением магазинов региональных сетей бюджетных товаров «Рубль бум», «Пыжикофф» и «Правда!». Новым симптомом смены вектора можно считать ужесточение конкуренции.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский 16 декабря сообщил отраслевому порталу Shopper`s, что депутаты рекомендуют Минпромторгу скорректировать действующий закон о торговле. Сейчас он подразумевает, что торговая сеть — это два и более магазинов, принадлежащих одному хозяйствующему субъекту или входящие в одну группу. Господин Лисовский предлагает включить в определение и логистическую инфраструктуру.

Адресат поправки — «Светофор», один из наиболее известных российских дискаунтеров. Оператор, по данным господина Лисовского, иногда заключает договоры с поставщиками от логистических центров, находящихся на балансе сторонних юридических лиц. Это позволяет обходить некоторые ограничения для торговых сетей: не выкупать товар, отсрочивать оплату, возвращать его для утилизации поставщикам. В ноябре Сергей Лисовский рассказывал о грядущих проверках «Светофора».

Время для борьбы со «схемой "Светофора"», на первый взгляд, выбрано не самое очевидное: торговая сеть существует с 2009 года и как раз сейчас совсем не растет. Согласно Infoline, это единственный из десяти крупнейших в России ритейлеров, сокративший в январе—сентябре выручку. Год к году снижение составило 2,2%, до 286,3 млрд руб. Еще немного, и сеть с почетного пятого места среди крупных операторов рынка может сместить нарастивший за три квартала этого года выручку на 30,7% год к году и работающий в прямо противоположной концепции «Вкусвилл». В январе—сентябре оборот последнего отставал от «Светофора» всего на 17%.

Бизнес дискаунтеров вряд ли пойдет в гору. Население, конечно, стремится экономить. Но покупать непродовольственные товары многим потребителям оказалось проще на маркетплейсах. Платформы наращивают число пунктов выдачи заказов и тоже не попадают под многие нормы для торговых сетей. Сравнивать цены на продукты, выбирая подешевле, тоже часто проще в интернете. Получается, что офлайн-магазины дешевых товаров будут привлекать все меньше новой аудитории. Но за эпоху роста потребления дискаунтерам, очевидно, все же удалось получить собственных лояльных клиентов, за внимание которых, похоже, и начинается конкурентная борьба. Стремление максимально расчистить рынок в этом случае логичный шаг.

Александра Мерцалова

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