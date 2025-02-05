Казанская компания ООО «ТатТрансЛогистика» обратилась в УФАС по Татарстану с требованием приостановить закупку по ремонту оборудования филиала АО «ТГК-16» — «Нижнекамской ТЭЦ» на 44 млн рублей из-за перенесенного срока торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанская компания требует приостановить закупку Нижнекамской ТЭЦ на 44 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Казанская компания требует приостановить закупку Нижнекамской ТЭЦ на 44 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Генеральный директор ООО «ТТЛ» Константин Абрамов сообщил «Ъ Волга-Урал», что проведение торгов было запланировано на 20-е числа января, но в итоге состоялось раньше срока, 17 января. По его словам, компания подала заявку и прошла необходимые процедуры. Константин Абрамов отметил, что уведомление о новом времени проведения торгов, отправленное организаторами, осталось незамеченным.

В рамках работ планировалось отремонтировать генераторы, турбоагрегаты, котлоагрегаты, электродвигатели и сварочное оборудование с февраля по декабрь 2025 года. Заказчиком выступает АО «ТГК-16». Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В 2025 году на восстановление зданий и сооружений филиала АО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» выделили 99,6 млн рублей.

Влас Северин