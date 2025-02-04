В горах Сочи израсходовали 13 тонн противогололедных материалов
За последние сутки дорожные службы Сочи израсходовали 13 тонн противогололедных материалов и привлекли девять единиц техники для расчистки и обработки автомобильных дорог и тротуаров Красной Поляны и Эсто-Садка. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйство курорта в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В связи с проведением работ местные власти обращаются к жителям с просьбой не оставлять автомобили на тротуарах и вдоль дорог, а также вблизи перекрестков. Неправильная парковка создает препятствия для дорожных служб и затрудняет процесс уборки снега.
«Ъ-Сочи» писал, что на курорте объявили два штормовых предупреждения. В горах Сочи прогнозируют сильный снег.