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В горах Сочи израсходовали 13 тонн противогололедных материалов

За последние сутки дорожные службы Сочи израсходовали 13 тонн противогололедных материалов и привлекли девять единиц техники для расчистки и обработки автомобильных дорог и тротуаров Красной Поляны и Эсто-Садка. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйство курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В связи с проведением работ местные власти обращаются к жителям с просьбой не оставлять автомобили на тротуарах и вдоль дорог, а также вблизи перекрестков. Неправильная парковка создает препятствия для дорожных служб и затрудняет процесс уборки снега.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте объявили два штормовых предупреждения. В горах Сочи прогнозируют сильный снег.

Мария Удовик

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