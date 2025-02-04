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В Туапсе скончался пострадавший при взрыве газа в жилом доме

Житель Туапсе, получивший ожоги при взрыве бытового газа в одном из многоэтажных домов, умер в больнице. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

ЧП произошло в доме на ул. Максима Горького 3 февраля в 16:23 по мск. После хлопка газа произошел пожар на площади 60 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 16:35. В тушении возгорания участвовали 35 человек и 11 единиц техники.

Спасатели эвакуировали 18 человек. Единственного пострадавшего доставили в больницу с ожогами, однако врачи не успели его спасти.

Специалисты устанавливают причины происшествия.

Анна Гречко

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